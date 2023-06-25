كوادر نسائية مدربة لخدمة الحجيج والمساهمة في إرشاد الحافلات بمكة المكرمة

يتولى العنصر النسائي مهامّ كبيرة هذا العام في تنفيذ الخطط التشغيلية والفنية لمركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج في مكة المكرمة بموسم حج 1444 هـ.

وتضمنت الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام كوادر وطنية من العنصر النسائي، تم تدربيهن وتأهيلهن على أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن.

وتشتمل الخطة هذا العام على وجود أكثر من 60 سيدة من الكادر النسائي موزعين على عدة مهام وأعمال في المركز وداخل محطات استقبال الحافلات، إضافة إلى كوادر من الشباب السعودي,.

وقال مدير مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج في مكة المكرمة، عبدالله سندي، إن الكادر النسائي يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ الخطة لهذا العام 1444هـ، وتتركز أدوارهن في متابعة الأعمال الإدارية وتحقيق إنجازها بالوقت المحدد ، إضافة إلى عمل عدد منهن داخل محطات استقبال الحافلات بنظام الورديات كمدخلات لبيانات حافلات الحجاج، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بإيصالها بمرافقة مرشدي الحافلات إلى مقار سكن ضيوف الرحمن.

وأضاف نائب مدير المركز، ياسر كردي، أن إدارة المركز حرصت على تأهيل وتدريب كافة الكوادر ومنهم الكادر النسائي، ليكون جزءاً من منظومة الحج للعمل في خدمة ضيوف الرحمن.

وواصل: «المركز يواصل أعماله تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، وبمشاركة من النقابة العامة للسيارات، بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، في استقبال وإرشاد حافلات ضيوف الرحمن بمنظومة تقنية وبكوادر وطنية مدربة لخدمة حجاج بيت الله الحرام».