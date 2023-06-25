أسعار الأضاحي في أسواق حائل: «النعيمي» يبدأ بـ1500 ريال.. و«النجدي» يصل لـ2800

تشهد أسواق المواشي في منطقة حائل، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي، حيث يتواجد التجار ومربو المواشي في هذه الأسواق لعرض مواشيهم، وسط إقبال من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية «واس» في جولة ميدانية، اليوم، حركة السوق ووفرة المواشي بجميع أنواعها هناك، مثل الخروف «النعيمي»، الذي تتراوح أسعاره من 1500 إلى 2200 ريال، و«النجدي»، الذي يبدأ من 1700 ويصل إلى 2800 ريال.
وقال عدد من مربي الماشية إنه لابد من أن يتأكد المشترى من سلامة الأضحية قبل شرائها من العيوب التي تبطلها، وأن يأخذوا وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها.