أسعار الأضاحي في أسواق حائل: «النعيمي» يبدأ بـ1500 ريال.. و«النجدي» يصل لـ2800

تشهد أسواق المواشي في منطقة حائل، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ‏نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي، حيث يتواجد التجار ومربو ‏المواشي في هذه الأسواق لعرض مواشيهم، وسط إقبال من المواطنين ‏والمقيمين على شراء الأضاحي.‏

ورصدت وكالة الأنباء السعودية «واس» في جولة ميدانية، اليوم، حركة السوق ‏ووفرة المواشي بجميع أنواعها هناك، مثل الخروف «النعيمي»، الذي ‏تتراوح أسعاره من 1500 إلى 2200 ريال، و«النجدي»، الذي يبدأ من 1700 ويصل إلى 2800 ريال.

وقال عدد من مربي الماشية إنه لابد من أن يتأكد المشترى من سلامة ‏الأضحية قبل شرائها من العيوب التي تبطلها، وأن يأخذوا وقتاً كافياً ‏لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها.‏