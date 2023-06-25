قدوم 1,655,188 حاجًا من خارج المملكة عبر جميع المنافذ الدولية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، قدوم 1,655,188 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم السبت 6/ 12/ 1444هـ الموافق 24/ 6/ 2023م.

وأضافت: بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1,587,590 حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 242,272 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60,768 حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6,830 حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏