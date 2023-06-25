7 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

أجرت الفرقُ الرقابيةُ بالهيئة العامة للنقل، خلال اليوم السادس من شهر ذي الحجة، أكثر من 7 آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت الهيئة خلال حملاتها أكثر من 1.4 ألف مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 85%.

وتَنَوَّعَتْ هذهِ المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة سائق، وبطاقة التشغيل للمركبة، ووضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة، إضافة إلى عدم تدوين البيانات في كشف تحميل الركاب.

وأَوْضَحَتِ الهيئةُ أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ بهدف ضمان تقديم خِدْمَاتِ النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَاتِ لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.