تطورات خطيرة في مفاوضات #الهلال مع #نيمار

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر تطورات مفاوضات الهلال مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

شبكة فوت ميركاتو قالت إن هناك مفاوضات بالفعل بين مسؤولي الهلال ونيمار دا سيلفا، لبحث إمكانية ضم اللاعب، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر ولم يتم الاتفاق على أي تفاصيل، فقط كان الأمر مجرد استفسار حول إمكانية تعاقد الهلال السعودي مع اللاعب.

يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد صحيفة "ليكيب" الفرنسية على رغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار دا سيلفا والتخلي عن اللاعب الذي لم يظهر بالشكل الأمثل خلال الفترة الأخيرة ولم يحقق المطلوب منه بشأن مساعدة الفريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.