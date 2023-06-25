أوامر ملكية: إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية.. والأمير عبد الرحمن بن محمد نائباً لوزير الدفاع

صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، من منصبه.

وصدر أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

وفي أمر ملكي ثالث، تقرر تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية الصادرة كذلك تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي بتعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي بتعيين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي بتعيين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.