تعرف عليها.. 46 دولة يمكن دخولها بـ«الباسبور السعودي» دون «تأشيرة»

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دخول عشرات الدول بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول، بينما يحتاج دخولهم إلى عشرات الدول الأخرى تأشيرة إلكترونية أو عند الوصول إلى الدولة المراد السفر إليها، فيما تحتاج مجموعة ثالثة من الدول تأشيرة خاصة.

ويمكن الإطلاع على آخر تحديث لقوائم هذه المجموعات الثلاث من الدول عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض باسم: «passportindex»، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://www.passportindex.org/?country=sa

ووفقاً لآخر تحديث للموقع أطلعت عليه «الوئام»، يمكن للسعوديين دخول 46 دولة مباشرة بدون الحاجة للحصول على «تأشيرة»، بينما تحتاج 51 دولة إصدار «تأشيرة»، سواء إلكترونية أو عند الوصول.

بينما توجد 101 دولة تحتاج إلى إصدار تأشيرة خاصة.