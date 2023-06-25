إجراء أكثر من 270 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج في مدينة الملك عبدالله الطبية

أجرت مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة أكثر من 270 عملية تخصصية (260 عملية قسطرة قلبية و 11 عملية قلب مفتوح)، لـ 80 مستفيداً من ضيوف بيت الله الحرام، وذلك خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإجراءات الطبية المقدمة شملت القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، فضلًا عن العديد من الخدمات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب، من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني ، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب.

وبينت أن ذلك يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير جميع الإمكانيات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، عبر منظومة علاجية متقدمة، وبسعةٍ سريرية تبلغ ٥٥٠ سريرًا ، من خلال قوى عاملة اشرافية، وطبية، وفنية، ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.