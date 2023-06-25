حتى انتهاء موسم الحج.. تطويق منافذ مكة بـ7 فرق بيطرية لمنع دخول المواشي دون فحص

بدأت 7 فرق في منافذ العاصمة المقدسة عمليات الفحص الدقيق للمواشي والتأكد من مصدرها؛ بهدف ضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج، وذلك من تاريخ 15 من ذي القعدة وحتى انتهاء موسم الحج.

وقال مدير عام فرع مركز «وقاء» في منطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، إن الفرق البيطرية في منافذ العاصمة المقدسة: «الكعكية، والشميسي القديم، والشرائع، والنورية، والحسينية، وجعرانة، والهدا»، إضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقة لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، وفرق المساندة الميدانية، فسحت أكثر من 480 ألف رأس من المواشي حتى الآن.

وتعمل الفرق البيطرية على فحص المواشي بيطريًا، ورصد المخالفات الخاصة بنظامي الزراعة والرفق بالحيوان، والتأكد من الشهادات الصحية الصادرة من المكاتب والفرق البيطرية المساندة، وتسجيل أعداد المواشي المفسوحة على منصة أنعام.

وأشار إلى وجود 4 فرق بيطرية ميدانية في أسواق الأنعام، والطوارئ، وذلك ضمن الخطة التشغيلية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، لموسم حج هذا العام.

وقال المتحدث الرسمي لـ«وقاء»، سحاب الفليج، إن المركز يطلق حملة «جزلة» تحت شعار «وقاء يهتم لأضحيتك»، لرفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية من خلال الحد من تسرب الأمراض الوبائية والمشتركة، والكشف عن جميع الإرساليات الحيوانية الواردة، والمنع أو الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية داخل المجازر وأسواق الأنعام في العاصمة المقدسة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية، ومكافحة نواقل الأمراض والحد من الأمراض المنقولة بالنواقل، ومراقبة المواشي المستوردة للحد من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، وضمان سلامة المنتجات الحيوانية أثناء الحج.

وأوضحت أن مسارات «جزلة» تحتوي على مسار زيارة المسالخ والحد مخاطر الصحة الحيوانية في موسم الحج، ومسار التوعية في أسواق النفع والمواشي، مشيرة إلى تقديم أطباء بيطريين الإرشادات الخاصة باختيار الأضحية المناسبة طبقاً للشروط الشرعية والصحية، وتوزيع منشورات توضيحية على مرتادي السوق تبين كيفية التعرف إلى الأضحية وأمراضها والعلامات الحيوية التي تبين مرضها.