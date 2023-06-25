لأول مرة منذ 11 عاماً.. اعتماد سفير سوريا في الجامعة العربية

قدم السفير السوري حسام الدين آلا، اليوم الأحد، أوراق اعتماده إلى أمين عام جامعة الدول العربية، مندوباً لسوريا في الجامعة.

ويأتي تعيين السفير «آلا»، بعد قرابة شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها، وسيشغل هذا المنصب للمرة الأولى منذ قرابة 11 عاماً، إثر قرار تعليق عضوية سوريا، حيث كان يشغله قبل ذلك السفير الراحل يوسف أحمد.