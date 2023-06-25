استعداداً لـ«يوم الحج الأكبر».. اكتمال جاهزية 5 مستشفيات و46 مركزاً صحياً على مشعر عرفات

أكملت مستشفيات وزارة الصحة في مشعر عرفات استعداداتها لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر «يوم عرفة».

وجهزت «الصحة» في مشعر عرفات 4 مستشفيات هي: مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات، إضافة إلى المستشفى الميداني، و46 من المراكز الصحية، وذلك بمشاركة أكثر من 1700 كادر على اختلاف تخصصاتهم، مع تجهيز هذه المنشآت بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة، وتأمينها بجميع المستلزمات الطبية.

وذكرت الوزارة أن هذه المستشفيات تقدم جميع خدماتها الصحية لضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كما وفرت الحكومة الرشيدة - أيدها الله - الدعم اللامحدود للعناية بحجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من تأدية من مناسك حجهم.

وأوضحت أنه تم تجهيز أكثر من 900 سرير موزعة على 4 مستشفيات هي: مستشفى عرفات العام الميداني، ومستشفى شرق عرفات، ومستشفى نمره، إضافة إلى مستشفى جبل الرحمة، وفي مشعر عرفات تقدم خدماتها من خلال وحدات الطوارئ والعيادات المتخصصة وخدماتها الطبية المساندة من خلال وحدات للأشعة والمختبرات الطبية المزودة بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة.

وأضافت: «جميع تلك المرافق الصحية تمت تهيأتها على أكمل وجه لاستقبال حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إلى جانب وجود أقسام أخرى للعزل السلبي، وللعناية المركزة».