رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي يدافع عن “فاغنر” بعد إنهاء التمرد

دافع رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، عن قوات فاغنر العسكرية، مؤكدا أنه لا يجب حظر شركة فاغنر لأنها مؤهلة وجاهزة للقتال.

جاء ذلك بعد يوم من تمكن الرئيس البيلاروسي من إقناع قائد قوات فاغنر بإنهاء التمرد والعصيان الذي أعلنه ضد الجيش الروسي، والزحف المسلح نحو موسكو.

وقال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، إنه لا يجب حظر شركة فاغنر المسلحة لأنها مؤهلة وجاهزة للقتال.

وتابع رئيس لجنة الدفاع أن مصير شركة “فاغنر” غير محدد حتى الآن، مشددا على أنه يجب إصدار تشريعات لتنظيم عمل الشركات العسكرية الخاصة.