رئيس بولندا يهاجم روسيا: “حش بري يجب إطلاق النار عليه”.. ومدفيديف ينعته بأبشع الألفاظ

حرب كلامية دارت بين الرئيس البولندي أندريه دودا ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف خلال اليومين الماضيين.

بدأت الأزمة بتصريحات رئيس بولندا أندريه دودا أثناء مقابلة مع قناة تلفزيونية أوكرانية، إذ طالب بالقضاء على روسيا، قائلا: "روسيا وحش بري يلتهم الإنسان ويتعين تعقبه وإطلاق النار عليه، لأنه معتاد على أكل لحم البشر".

وشدد الرئيس البولندي على ضرورة وقف روسيا بأسرع وقت ممكن، لأنها ترغب في غزو كل أوكرانيا، والجمهوريات السوفيتية السابقة.

وسرعان ما جاء الرد على لسان مدفيديف، الذي طالب وصفه بـ"اللقيط والحثالة".

وأضاف في منشور على "تليغرام": "دعا الحثالة البولندي المدعو دودا لإطلاق النار على روسيا كالحيوان المسعور. هل لا يزال هناك من يأملون في التفاوض مع هؤلاء الأوغاد؟ لا جدوى... بل طلقة الرصاص خسارة على مثل هذا البراز. في القرن الثامن عشر كانوا يأتون بمثل هذا المخلوق ببساطة إلى الساحة الحمراء ويعدمونه بتقطيع أوصاله. لكننا إنسانيون، وسننتقم بطريقة مختلفة".