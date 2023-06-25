بوتين في أول ظهور له بعد إنهاء تمرد “فاغنر”: سنواجه العقبات ونحقق الأهداف

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول ظهور له بعد إنهاء أزمة تمرد قوات فاغنر المسلحة على الجيش الروسي، مؤكدا أنه يتعامل مع قضايا العملية العسكرية في أوكرانيا من الصباح حتى الليل.

وشدد بوتين على أن بلاده سوف تواجه العقوبات وتحقق الأهداف المطلوبة، موضحا أن معدلات الاقتصاد الوطني مستقرة وفي وضعها الطبيعي.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن الرئيس الروسي قوله: "بالطبع ، أعطي الأولوية للعملية العسكرية الخاصة"، مشيرا خلال مقابلة مع برنامج تلفزيوني: "هكذا يبدأ اليوم وهكذا ينتهي".

وعندما سئل عما إذا كان بإمكانه الحصول على تقرير حول قضايا مهمة في الساعة الثالثة صباحًا، على سبيل المثال، قال الرئيس بوتين إنه ظل مستيقظًا لوقت متأخر جدًا مؤخرًا.

وتابع الرئيس الروسي: "بالطبع ، يجب أن أكون دائمًا على اتصال. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور. أنا دائمًا على اتصال دائم. بالقرب مني".