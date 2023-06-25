وزير الدفاع الأوكراني: سنغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا

أكد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، أن المعارك الحالية مع روسيا نوع من العمليات التمهيدية وليست ضمن الهجوم المضاد الرئيسي لنا.

وقال ريزنيكوف في تصريحات اليوم، إن هذا العام ستتغير قواعد اللعبة في الحرب مع روسيا.

ورغم تصريحاته القوية ضد روسيا، لكنه عاد وأكد قوة الجيش الروسي، متابعا: "نحن نتفهم أن لدي القوات الروسية خطوط دفاع قوية للغاية وخاصة حقول الألغام".

وكان ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد انتقد تراجع الدعم الغربي في الهجوم المضاد، قائلا: "خلال الوقت الذي أمضيناه في محاولة إقناع شركائنا بتوفير الأسلحة اللازمة، تم بناء تحصينات روسية، وإنشاء خطوط دفاعية مع خنادق عميقة، وإنشاء نظام لحقول الألغام. واليوم، هناك حاجة إلى نهج معقول ومتوازن لاختراق الجبهة الروسية".