تحذير من شراء الأضاحي عبر التطبيقات: “تفتقد المصداقية.. وهناك فارق في الأسعار”

قال ثامر الحصان، رئيس مهنة باعة الأغنام بسوق العزيزية، إن هناك فارقا في الأسعار بين التطبيقات والسوق، وأنصح المستهلك بالشراء من السوق لأن بعض التطبيقات تفتقد المصداقية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: "ننصح بشراء الأضحية من مصدر معروف حتى يستطيع مراجعة البائع حال ظهور أي عيوب خفية بعد الشراء".

وأشار إلى أن "الميزان لم يطبق على الأضاحي حتى الآن، ولو تم سوف يُنهي الحديث عن التلاعب والغلاء".

وتابع: "هناك مبالغات على السوشيال ميديا حول مكاسب (الشريطية)"، موضحًا أن هناك توفرا للأغنام هذا العام بعد فتح الاستيراد من الأردن.

واختتم: "بالعادة يحدث ركود في سوق الأغنام بعد عيد الأضحى ويستمر لمدة شهرين أو ثلاثة".