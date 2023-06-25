ضبط 700 مخالفة بيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، عن ضبط 700 مخالفة بيئية وأكثر من 3290 ملاحظة بيئية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، في محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد.

وقالت الهيئة إن المخالفات تمثلت في الرعي دون تصريح، والتخييم غير المصرح، ودهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في الأماكن غير المخصص لها، وحيازة وتخزين الحطب والفحم المحلي.

وأشارت إلى أن فرق الرقابة البيئية نفذت جولات ميدانية لرصد المخالفات والملاحظات تجاوزت 4 آلاف جولة بمسافة مقطوعة بالمركبات تقدر بأكثر من 380 ألف كيلومتر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.