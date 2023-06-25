نصائح للحجاج لحمايتهم من ضربات الشمس.. الحرارة في المشاعر 47 درجة مئوية

حذر المركز الوطني للأرصاد من أجواء ساخنة في المشاعر المقدسة، موضحًا أن درجة الحرارة في مشعر منى يوم الإثنين قد تصل إلى 47 درجة مئوية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية دليلا للحجاج للوقاية من ضربات الشمس.

وقالت إنه يجب على الحاج أن يحافظ على رطوبة جسمه من خلال شرب الكثير من الماء كلما أمكنهم ذلك.

ونصحت بتناول مشروب كل نصف ساعة،كما دعت لحماية الرأس بـ"الشمسيات"، ودعت للاستحمام المتكرر كلما أتيحت الفرصة للتخلص من العرق وترطيب الجلد.

كما نصحت بالحرص على تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالماء والتي ترطب الجسم، وتجنب المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة لأنها من مدارت البول.

كما وجهت بالابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والساخنة لأنها ترفع درجة حرارة الجسم.