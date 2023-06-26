الأمن العام يبدأ في تنفيذ خطط تفويج يوم التروية

بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج.

واتخاذ التدابير الوقائية كافة، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

على جانب آخر، وقف وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ميدانياً اليوم، على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444.

وشملت جولة وزير الصحة مستشفيات مشعر منى كافة؛ ابتداءً من مستشفى منى الوادي، ومنى الشارع الجديد ، ومنى الجسر، ومنى الطوارئ، كما شملت الجولة تدشين الأسطول الإسعافي لهيئة الهلال الأحمر، حيث شاهد مكونات الأسطول والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام خلال يوم التروية - اليوم الاثنين -، حيث يبيت الحجاج في مشعر منى هذه الليلة قبل الذهاب إلى عرفات للوقوف بها، فيما تقدّم مستشفيات منى ومراكزها الصحية والنقاط الطبية، جميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق.