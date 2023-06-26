عقب تراجع قوات “فاغنر”.. الأمن الروسي يعلن إلغاء حالة مكافحة الإرهاب في موسكو

أعلن الأمن الروسي، عن إلغاء حالة مكافحة الإرهاب في موسكو وضواحيها، وذلك عقب انسحاب قوات "فاغنر" التي أعلنت التمرد على الجيش الروسي.

وأكدت هيئة مكافحة الإرهاب الروسية أن الوضع في موسكو ومحيطها أصبح مستقراً، فيما أكد عمدة موسكو رفع جميع الإجراءات التي فرضت خلال تمرد مجموعة "فاغنر"

وكان قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوزين، قال إنه أمر مرتزقته بوقف زحفهم إلى موسكو والتراجع إلى معسكراتهم الميدانية في أوكرانيا لتجنب إراقة الدماء الروسية.

وفي أول ظهور له منذ تمرد قائد قوات فاغنر، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مقر القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا وفق ما نقلت وكالة نوفستي الروسية.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الوزير شويغو قام بزيارة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث تفقد مركز قيادة العمليات التابع للمنطقة العسكرية الغربية.