“سعود الطبية” توجه نصائح لتهيئة الطفل نفسيا عند ذبح الأضاحي

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، نصائح مهمة لكيفية التعامل مع الأطفال عند ذبح الأضاحي.

وأكدت في تغريدة على "تويتر"، أنه يمكن للطفل أن يتأثر عند ذبح الأضاحي، وهو ما قد ينعكس على سلوكه مستقبلا، موجهة نصائح لتهيئة الطفل نفسيا عند ذبح الأضحية.

وذكرت انه لتهيئة الطفل نفسيا عند ذبح الأضحية، يجب اختصار وقت المشاهدة لمن تتجاوز اعمارهم 9 اعوام، لأنه لا يدرك الهدف من الذبح، ويراه مشهدا عدوانيا مرعبا ضد هذا الكائن الطيب الذي احبه وارتبط به لعدة أيام قبل العيد.

وأضافت أنه يجب تعويد الطفل على المواقف الجريئة والتمهيد له قبل مشاهدة ذبح الأضحية، وذلك بمخاطبته ببعض العبارات التي تهيئه نفسيا.

وأشارت إلى بعض الاعراض التي قد تنتاب الطفل عقب مشاهدته عملية ذبح الأضحية، ومنها: سرعة في ضربات القلب، وانهيار عصبي وتوتر، وإمكانية إصابته بموجة من الانعزال، وكوابيس ليلية، ورفض تناول الطعام خاصة اللحوم.