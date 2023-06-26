مسؤول إيراني: تتفاوض مع السعودية لإقامة مناطق حرة مشتركة

أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، حجة الله عبد الملكي، أن بلاده تتفاوض مع كل من السعودية والإمارات للاتفاق على التعاون المشترك في المناطق الحرة.

وقال «عبد الملكي» في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «نعمل على تطوير مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية».

وأضاف المسؤول الإيراني: «وقعنا مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان وسوريا حول التعاون في المناطق الحرة، وأدرجت المفاوضات مع العراق في وثيقة التعاون المشترك للمناطق الحرة المشتركة».

وأتم «كما نتفاوض مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل التعاون المشترك في المناطق الحرة».