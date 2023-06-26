نصائح طبية للأطفال في العيد: التركيز على الطعام المشوي.. وتجنب الدهون

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية عددًا من النصائح لسلامة الأطفال خلال عيد الأضحى وما يرافقه من المظاهر الاحتفالية العامة والاجتماعية، التي يغفل عنها الأهالي وتعرّض أطفالهم لمخاطر ومشاكل كثيرة تهدد سلامتهم.

وشددت المدينة على أهمية الانتباه إلى تناول الغذاء الجيد للطفل، ويفضل التركيز على الطعام المشوي، وتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون، مشيرة إلى أن هذا لا يعني التشدد وحرمان الطفل من ناحية العادات الغذائية في أيام العيد.

وأضافت: «لا بأس من بعض التجاوزات للشعور بالاختلاف والتمتع باللحوم والسكريات قليلًا»، منبهة في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم السماح للأطفال بشراء الأطعمة من الباعة المتجولين.

وواصلت: «من المهم شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل وعدم السماح له بشراء الألعاب الخطيرة، وتشجيعه على شراء الألعاب المفيدة التي تنشط عقله وتحفزه على التفكير الإبداعي، والحرص على الجلوس معه، وفي الأماكن المخصصة لغير المدخنين، وعدم تركه يلعب بمفرده في مدينة الملاهي، ومرافقته في اللعب بكل الألعاب حتى تحميه من خطر التعرض للإصابات».