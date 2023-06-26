لضيوف الرحمن.. نصائح مهمة من «الصحة» للوقاية من الإجهاد الحراري

حذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، خاصة أن موسم الحج هذا العام 1444 هـ يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما يشكل خطرًا على صحة الحجاج.

ونبهت «الصحة» إلى ضرورة استخدام المظلة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد، واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة، مشيرة إلى أن إتباع هذه التعليمات يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وكان عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، قد كشف عن حالة الطقس المتوقعة «يوم التروية» في مشعر «منى» وكذلك «يوم عرفة».

وقال «العقيل» في لقاء على قناة «الإخبارية»: «خلال أيام التروية ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 43 لـ45 في مشعر منى، ونسبة الرطوبة ستكون أقل في حدود الـ40 و45%».

وأضاف: «اتجاهات الرياح ستكون شمالية وشمالية غربية، ما يساعد على تخفيف درجات الحرارة نوعاً ما، وستكون الأجواء صحوة، وقد تظهر بعض التشكيلات الخفيفة من السحب على الأجواء الشرقية من المشاعر المقدسة».

وبالنسبة لـ«يوم عرفة»، أفاد محلل الطقس بأن درجات الحرارة ستكون من 43 لـ46 في مشعر «عرفات».

أما درجات الحرارة الصغرى فتكون من 30 لـ33 في المشاعر المقدسة، وفق «العقيل».