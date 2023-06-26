رسمياً.. كأس العالم للأندية في جدة خلال الفترة من 12 لـ22 ديسمبر المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً اليوم، عن استضافة مدينة جدّة للنسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023.

جاء ذلك بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA إلى جدّة الأسبوع الماضي؛ للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من هذا العام.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل، استعداد مدينة جدّة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية FIFA TM، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على مستوى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف المسحل: "يعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قيادة هذا الوطن العظيم، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم".

وأكد المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

يذكر أن زيارة خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

وكانت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة قد استضافت عددًا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، منها: كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، وسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ونهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.