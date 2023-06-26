6 نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم في جدة

اعتمدت أمانة محافظة جدة، 6 نقاط تفتيش لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل المحافظة بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك ضمن استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأوضحت الأمانة أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة والتي تشمل نقطة تفتيش السنابل ونقطة تفتيش الشميسي وطريق هدى الشام وطريق عسفان، إضافة إلى طريق مكة المكرمة القديم ونقطة تفتيش ذهبان.

وأكدت أن الفرق الميدانية ستعمل على مدار الساعة بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.

وأشارت إلى أن النقاط ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، بمشاركة البلديات الفرعية والجهات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الأمانة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة حيال من يُضبط في تهريب اللحوم.