مدرب برتغالي يقترب من قيادة #الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب البرتغالي باولو فونسيكا من تولي المسئولية الفنية لفريق الهلال في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن المدرب البرتغالي طالب "الزعيم" بالتوصل لصيغة تفاهم مع نادى ليل الفرنسي بشأن الشرط الجزائي. ويعتبر فونسيكا هو الأقرب لتولى تدريب الزعيم في الموسم المقبل.

ويرتبط فونسيكا بعقد مع ليل الفرنسي حتى صيف 2024 واشترط المدرب البرتغالي عدم ممانعة نادي ليل لرحيله، فى ظل ارتباطه معه بعقد ممتد حتى الصيف المقبل، تاركا الباب مفتوحا على مصراعيه لإتمام التعاقد بين الطرفين.

وألغت إدارة نادي الهلال مران الفريق فى الرياض قبل المغادرة إلى النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد