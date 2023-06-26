«طيران أديل»: رحلات بديلة لتعويض المسافرين عن «التحديات التشغيلية» في فترة العيد

اعتذرت شركة "طيران أديل" عن أي متاعب أو مشقة تعرض لها المسافرون على رحلاتها، بسبب عدد من التحديات التشغيلية خلال ذروة فترة العيد، مؤكدةً تفهمها لما قد تسببه هذه التحديات من إزعاج، وأنها تعمل حاليًا بأقصى جهد لمعالجتها في أسرع وقت.

وأوضحت أن فريق المطار، بالإضافة لخدمة العملاء، يتواصلون بشكل مستمر مع المسافرين المتأثرة مواعيد رحلاتهم؛ لتوفير حجوزات على رحلات بديلة؛ لضمان وصولهم إلى وجهاتهم النهائية في أسرع وقت ممكن، مع تعويض المسافرين حسب الإجراءات المتبعة.

وأضافت: لضمان أن يكون عملاؤنا على اطلاع تام بأي تغيير على جداول الرحلات، فقد أرسلنا تحديثات منتظمة عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، ونؤكد التزامنا بتوفير المعلومات بكل شفافية طوال هذه الفترة.

واختتمت: نفيدكم بأن "طيران أديل" يبذل قصارى جهده لتقديم أعلى مستوى من الخدمة، مكررين اعتذارنا عن أي وضع غير مريح قد واجهتموه.