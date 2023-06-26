ضبط 45 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 45 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 39 مواطنًا، ومواطن خليجيي، و4 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية.

جاء ذلك لارتكباهم مخالفات رعي بلغت 994 متنًا من الإبل، و100 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

‎وبيّنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.