مذبحة في #برشلونة الموسم المقبل

كشفت بعض التقارير عن قرار إدارة نادي برشلونة بإجراء احلال وتجديد بين صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وذكرت "سبورت" الكتالونية أن برشلونة وضع 4 لاعبين ضمن قائمة الراحلين وهم كليموه لينجليه، صامويل أومتيتي، سيرجينيو ديست وأليكس كويادو على قائمة البيع لمحأولة تخفيض الرواتب السنوية، من أجل تمويل بعض الصفقات المطلوبة من المدرب تشافى هيرنانديز ، على أن يتم بيع هؤلاء اللاعبين لمحأولة إغلاق السنة المالية بأفضل شكل ممكن دون الدخول تحت طائلة قانون اللعب المإلى النظيف.

يأتى ذلك فى ظل سعى برشلونة لتخفيض كتلة الرواتب بمقدار 80 مليون يورو حيث وصلت إلى 530 مليون يورو وتريد الإدارة أن توصلها إلى 450 مليون يورو.

وذكر التقرير، أن برشلونة يبحث فى الوقت الحإلى عرضاً من توتنهام لشراء عقد لينجليه النهائى بقيمة 10 ملايين يورو بعد إعارة ألفرنسى لمدة موسم.