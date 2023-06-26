مسام ينزع 880 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، 880 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و143 لغمًا مضادًا للدبابات، و 724 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2023م.

ونجح الفريق في نزع 100 لغم مضاد للدبابات و543 ذخيرة غير منفجرة و6 عبوات ناسفة في محافظة عدن، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وتمكن الفريق من نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و 46 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع لغمين مضادين للدبابات و 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

ونزع الفريق لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة استطاع الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" 36 ذخيرة غير منفجرة ولغمين مضادين للدبابات في مديرية المخاء، ونزع 16 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية موزع، و 3 ذخائر غير منفجرة و3 ألغام مضادة للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية صبر، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و 25 لغماً مضاداً للدبابات و60 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب.

ويصبح بذلك عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يونيو 4.294 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 405 آلاف و 213 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.