«تجنبوا المجهود الزائد».. نصائح طبية للحجاج مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم  

وجهت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح المهمة للحجاج مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم.

وتضمنت نصائح «سعود الطبية» الآتي:

- الالتزام بأخذ الأدوية في المواعيد المحددة دون خلل أو إهمال.

- أخذ الأدوية بكمية كافية تستوفي مدة السفر كاملة.

- عدم التخلى عن الأدوية في أي مكان تذهب إليه أثناء الحج.

- حفظ الأدوية بطريقة سليمة حسب تعليمات الطبيب.

- عدم التعرض للانفعالات الزائدة أو أي مجهود زائد.

- استخدام الكرسي المتحرك أثناء السعي والطواف عند الشعور بالإجهاد والتعب.

- الذهاب إلى أقرب مركز صحي في المشاعر عند الشعور بألم شديد في الصدر.

وشددت «سعود الطبية» على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، خاصة أن تأدية طقوس الحج قد تعرض هؤلاء المرضى لبعض التعب والإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة والسير الطويل تحت أشعة الشمس.