النصر يتحرك لضم نجم #أتليتكو_مدريد

كشفت بعض التقارير عن رغبة نادي النصر في التحرك لحسم إحدى الصفقات الجديدة في الفترة المقبلة.

مفاوض نادي النصر سيتجه إلى إسبانيا خلال اليومين المقبلين من أجل فتح خط المفاوضات مع إدارة اتلتيكو مدريد لضم أحد مدافعيه.

وأكدت التقارير إدارة النصر قد وضعت اسمي المونتنيجري ستيفان سافتيش والأورجوياني خوسيه خيمينيز لضم أحدهما للموسم القادم، خاصة بعد الحديث حول الاستغناء عن خدمات الاسباني ألفارو جونزاليس لاعب فريقها.

ورجت التقارير، موافقة إدارة اتلتيكو مدريد على العروض المقدمة لها للاستغناء عن خدمات أحد النجمين، وذلك بعد أن قرر المدرب الأرجنتيني دييجو سميوني التعاقد مع المدافع التركي كاغلار سوينكو القادم من ليستر سيتي الإنجليزي.