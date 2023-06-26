فرق ميدانية لمعالجة أي تواجد لقرود «البابون» في المشاعر المقدسة (فيديو)

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية معالجة أي تواجد لقرود «البابون» في منطقة المشاعر المقدسة، مشيراً إلى نشر فرق ميدانية مختصة للتأكد من خلو المشاعر المقدسة من هذه القرود.

وذكر مالك أحد المحال التجارية القريبة من جبل النور، في مقطع فيديو نشره المركز، أن هذه القرود كانت تنزل إلى المنطقة بكميات كبيرة، لكن بعد تدخل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أصبحت لا ترى بالعين المجردة نهائياً في المنطقة.

وقال صالح العامري، عضو إحدى الفرق الميدانية للمركز، إن وجود هذه الفرق موجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قبل وأثناء وبعد موسم الحج، للعمل على حلول مستدامة لتقليل مخاطر تزايد قرود «البابون».

وأفاد تركي الجابري، من الفرق الميدانية أيضاً، إن هذه القرود تتواجد في جبل سعد، وتأتي كي تتغذى في جبل الرحمة على فائض حبوب الطيور وبقايا النفايات، لكن تم إبعادها إلى البرية، ولم يتم رصدها منذ 3 شهور.