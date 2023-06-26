قدوم 1,659,837 حاجاً من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، قدوم 1,659,837 حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 7/ 12/ 1444هـ الموافق 25/ 6/ 2023م.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1,592,199 حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 242,272 حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60,807 حجاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6,831 حاجاً.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.