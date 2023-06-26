“رقم مقلق جداً”.. تقرير: انقراض نحو 50% من النحل في الولايات المتحدة

كشف تقرير عن انقراض نحو 50% من نحل العسل في الولايات المتحدة، وهو ما أرجعه العلماء إلى نوع من القراد يسمى طفيليات الشكل «Parasitiformes».

وذكر التقرير الذي نشرته وكالة «تاس» الروسية أنه وفقاً لبيانات منظمة « Bee Informed Partnership» غير الربحية، انقرض حوالي 50% من نحل العسل في الولايات المتحدة عام 2022، في ثاني أكبر انقراض للنحل هناك في التاريخ.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن خسائر النحل في عام 2022 بلغت حوالي 48% من العدد الإجمالي للنحل، وهذا يتجاوز متوسط 12 عاماً البالغ 39.6%، ويمكن مقارنته بأرقام عامي 2020 و2021، عندما انقرض 50.8% من مستعمرات النحل.

وقال جيف بيتس، رئيس الجمعية العالمية لمربي النحل ««Apimondia: «هذا رقم مقلق جدا، خاصة في الوقت الذي نحن بحاجة إلى المزيد من خلايا النحل لتلبية احتياجات تلقيح النباتات في الولايات المتحدة».

أما الباحثة ناتالي شتاينهاور من جامعة «ميريلاند» فقالت إن «أعداد النحل لا تزال مستقرة نسبيا ، لأن مربي النحل يعوضون النقص بالعثور على ملكات جديدة أو شرائها»، مشيرة إلى أنه «بالطبع هذا عمل مرهق ومكلف ويؤثر جدا في حالة قطاع تربية النحل».

ووفقا لها، المسبب الرئيسي لموت النحل هو نوع من القراد يسمى «طفيليات الشكل»، وهو يصيب خلايا النحل ويحمل العديد من الفيروسات، إلى جانب التغيرات المناخية و الاستخدام الواسع لمبيدات الآفات.