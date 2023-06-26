النفط يستقر رغم الاضطرابات السياسية في روسيا

استقرت أسعار النفط، اليوم الإثنين، واعتبرت الأسواق أن الاضطرابات التي نجمت عن تمرد لم يستمر من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة مطلع الأسبوع لا تشكل تهديدا فوريا على إمدادات النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، إلى 73.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1332 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 69.02 دولار للبرميل، وصعد الخامان بنسبة وصلت إلى 1.3 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 بالمئة في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين.