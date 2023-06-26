شاهد.. صور مذهلة للمشاعر المقدسة من الفضاء في يوم التروية

التقطت صور فضائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة صباح اليوم عبر الأقمار الصناعية في المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بـ كاكست.

واكتمل وصول الحجاج اليوم الاثنين، الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدى الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أنه رافق توافد الحجاج إلى مشعر منى الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن.