تصعيد 4591 حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين من مكة المكرمة للمشاعر المقدسة

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن نجاح خطط الوزارة لتصعيد واستقبال حجاج البرنامج.

وقال آل الشيخ إن الوزارة نجحت في تصعيد 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة حول العالم إلى منطقة المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية ومن ثم تصعيدهم لعرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج.

وأضاف أن الوزارة استنفرت كامل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم منظومة من الخدمات المتنوعة لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى المملكة.

وأوضح أن عملية التفويج تمت في أقل من ساعة ووفق خطط الوزارة المعتمدة لخدمة الحجاج في هذا البرنامج المبارك.