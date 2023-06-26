“الصحة”: لم نسجل أي أمراض وبائية بين الحجاج

أكدت وزارة الصحة، أنها لم تسجل أي أمراض وبائية بين الحجاج في هذا العام.

وقالت وزارة الصحة خلال المؤتمر اليومي لحج هذا العام المنظم بالاشتراك مع وزارتي الداخلية، والحج والعمرة مساء اليوم الإثنين، إن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات المشاعر المقدسة تتجاوز 6 آلاف سرير.

وأضافت وزارة الصحة، أن أكثر من 32 ألف من الكادر الصحي في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي على أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة ولم يتم تسجيل بينهم أي أمراض وبائية.

وأوضحت وزارة الصحة أن حج هذا العام يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مما يشكل خطرا على الحجاج.