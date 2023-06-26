“الحج والعمرة” تعلن اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بنسبة 65%

أكد الدكتور عايض الغوينم وكيل وزارة الحج والعمرة، اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بنسبة 65%.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارتي الداخلية والصحة، بشأن متابعة تنفيذ خطة حج هذا العام، أن المتبقي سوف يتم توجيهم حسب رغبتهم إلى عرفة.

وكان مراسل قناة "الإخبارية" عبد الله الرويس قد قال في تصريحات سابقة، إنه سيكون هناك تفويج مباشر لبعض الحجاج إلى مشعر عرفة لتخفيف الزحام.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب، أنه اكتمل نقل الحجاج من مكة إلى مشعر منى استعدادا لتصعيدهم إلى عرفة.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة ولم يتم تسجيل بينهم أي أمراض وبائية.