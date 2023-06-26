مدير الأمن العام: لن تترك المجال للمهربين والمروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن العالم يعيش في عصر يشهد تغيرات متسارعة في جميع مناحي الحياة تمخضت عنه أساليب متنوعة ومبتكرة في مختلف أنواع الجرائم وعلى وجه الخصوص الجرائم العابرة للحدود ويأتي في مقدمتها جرائم تهريب وترويج المخدرات.

وقال الفريق البسامي في خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن ما حققته الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات من نتائج إيجابية ملموسة، والضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات لخير دليل على العزيمة الصادقة في استئصال شأفة هذه الآفة والقضاء عليها.

وشدد مدير الأمن على أن أجهزة الأمن لن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال.

ودعا شرائح المجتمع، إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الأمنية المبذولة لمكافحتها، والإسهام بكل الإمكانات المتاحة لمواجهة تحدياتها، وحماية مجتمعاتنا من ويلاتها، والنأي بشبابنا عن مآسيها.