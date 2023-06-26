نصائح وإرشادات صحية لمرضى الربو في الحج

الربو حالة تكون فيها الممرات الهوائية ضيقة ومنتفخة وقد ينتج عنها مخاط إضافي. هذا يمكن أن يجعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال، وصوت صفير عند الزفير ، وضيق في التنفس.

بالنسبة لبعض الناس، يعتبر الربو مصدر إزعاج بسيط. بالنسبة للآخرين ، يمكن أن تكون مشكلة كبيرة تتداخل مع الأنشطة اليومية وقد تؤدي إلى نوبة ربو تهدد الحياة، خاصة في ظل أنشطة صعبة كالحج.

لا يمكن علاج الربو ، ولكن يمكن السيطرة على أعراضه.

ونصحت مدينة الملك سعود الطبية مرضى الربو زيارة الطبيب قبل السفر للاطمئنان ومعرفة التعليمات الخاصة بالحالة للالتزام بها، وعدم التقصير أو الاستهانة بأعراض ضيق التنفس، لذلك من المهم تجنب الزحام الشديد وأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر على مدار اليوم.

وشددت في هذا السياق على ضرورة التقيد بالأدوية المحددة سواءً كانت حبوباً أو بخاخات وتناولها بانتظام، واستخدام الكمامات الصحية أثناء الطواف والسعي، والذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر عند الشعور بالتعب أو التعرض للأزمة على الفور.