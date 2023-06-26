بوتين يجتمع مع وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأمن بعد إحباط تمرد فاغنر

أعلن الكرملين عن عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ورئيس الحرس الوطني ورئيس لجنة التحقيق.

وجاء الاجتماع بعد مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بوتين تحدث خلاله عن تمرد قائد قوات فاغنر المسلحة، مؤكدا أن أي محاولة للتمرد محكوم عليها بالفشل.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في مكتب المدعي العام الروسي لوكالة "تاس" الروسية، الإثنين أن التحقيق في القضية الجنائية ضد يفغيني بريغوزين، مؤسس شركة واغنر العسكرية المتهم بتنظيم تمرد مسلح ، لم يُغلق.

وقال المصدر "لم تغلق القضية الجنائية ضد بريغوجين والتحقيق مستمر".