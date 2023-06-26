“الجوازات” تصدر 11 قراراً إدارياً بإدانة مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار 11 قرارا إداريا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاص غير مصرح لهم بالحج بواسطة اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية.

وتضمنت القرارات حتى تاريخ 1444/12/7هـ عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.