الأخبار المحلية

“الجوازات” تصدر 11 قراراً إدارياً بإدانة مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج

27 يونيو 2023 · < 1 minute
الجوازات
الجوازات

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار 11 قرارا إداريا بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاص غير مصرح لهم بالحج بواسطة اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية.
وتضمنت القرارات حتى تاريخ 1444/12/7هـ عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.