الدفاع المدني يعلن رفع جاهزيته في مشعر عرفة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، رفع درجة الاستعداد في مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن.

ونشرت المديرية فرق المسح الوقائي لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية في الخيام وتفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي مشعر عرفات، وتسخير أحدث الآليات والمعدات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكدت المديرية جاهزية الفرق الميدانية لتوفير الأمن والسلامة للحشود المليونية في عرفة، ودرء المخاطر قبل حدوثها، وتحديد الطرق المثالية للتعامل معها