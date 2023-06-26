إنقاذ حياة حاج كيني تعرض لجلطة قلبية

تمكن فريق التدخل السريع، في مستشفى أجياد للطوارئ، من إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر 65 عاماً من الجنسية الكينية، أصيب بجلطة في القلب أثناء أداء فريضة الحج.

وقالت وزارة الصحة إن الحاج توجّه لمستشفى أجياد للطوارئ بعدما شعر بآلم في منطقة الصدر، وبعمل الإجراءات والفحوصات العلاجية اللازمة وتخطيط للقلب، واتضح وجود جلطة في القلب، استدعت سرعة التدخل لإنقاذ حياة المريض.

وأضاف الوزارة أنه تم التعامل مع الحالة من قبل الفريق الطبي بإعطاء مذيبات للجلطة، وإحالة المريضة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية للتدخل السريع وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.