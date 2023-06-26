الأرصاد: أتربة مثارة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى وعرفات ومزدلفة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة على مشاعر منى وعرفات والمزدلفة.
وحذر المركز من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومشاعر "منى - عرفة - مزدلفة " وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة جدة ورابغ والقنفذة ،والليث و الأجزاء الساحلية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن تأثير الأتربة تشمل نشاطاً للرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة على مشاعر منى وعرفات والمزدلفة.