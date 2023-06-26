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الأرصاد: أتربة مثارة ورياح نشطة على العاصمة المقدسة ومشاعر منى وعرفات ومزدلفة

27 يونيو 2023 · < 1 minute

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة على مشاعر منى وعرفات والمزدلفة.
وحذر المركز من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومشاعر "منى - عرفة - مزدلفة " وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة جدة ورابغ والقنفذة ،والليث و الأجزاء الساحلية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن تأثير الأتربة تشمل نشاطاً للرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.