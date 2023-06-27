طقس يوم عرفة.. “الأرصاد”: حار على مكة والمشاعر المقدسة مع فرصة هطول أمطار على 3 مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس يوم عرفة اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره طقس حار على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة .

كذلك يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.