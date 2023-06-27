بالفيديو.. حجاج بيت الله الحرام يبدأون التوافد إلى جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأ حجاج بيت الله الحرام في مغادرة مشعر منى متوجهين إلى مشعر عرفات، لتأدية أهم مناسك الحج وهو الوقوف بجبل عرفة ، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

وبثت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو يظهر أعدادا ضخمة من ضيوف الرحمن وهم يتوافدون إلى المشعر للوقوف بعرفة وهم يسيرون بخشوع وطمأنينة وسط منظومة متكاملة من الخدمات في مختلف القطاعات.

وسارت عملية تفويج الحجاج إلى عرفات بيسر وسهولة حسب ما هو مخطط له؛ إذ شهدت الحركة المرورية انسيابية عالية، وذلك عقب أداء الحجاج صلاة الفجر بمسجد "نمرة" اقتضاء بسنة النبي.